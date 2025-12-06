何志偉變身 桃園親子派對嗨翻

2025桃園HO幸福親子派對6日在中壢區興仁公園登場，總統府副祕書長何志偉化（右）身「志偉哥哥」與親子互動，現場還有國小女童送他花10天製作2面志偉哥哥手拿板。（廖姮玥攝）

2025桃園HO幸福親子派對6日在中壢區興仁公園登場，總統府副祕書長何志偉化身「志偉哥哥」與親子互動，現場還有國小女童花10天製作2面手拿板送給他。何志偉笑說，「在冬天看見這麼棒的太陽，很像童話世界，很讚！」另外被問到桃園市長選戰可能會在明年1、2月確定人選，何志偉說一步一腳印，每一天做好手上的工作，傾聽民眾這才是自己該做的。

何志偉昨受邀出席親子互動派對，活動中1名國小女童花10天時間，細心製作2面「志偉哥哥」的手拿板送給何，何志偉感動說「自己像G－DRAGON」，喜歡在冬天看見這麼棒的太陽，很像童話世界，也好喜歡跟市民朋友一起曬曬太陽、踩踩草地，感覺很棒。

廣告 廣告

何志偉笑言，不知道大家信不信在他的人生當中，好多很好的政策都是聊天聊出來的，包含TPASS，就是在7、8年前和民眾一起聊天推出的政策，所以與民眾多聊聊、多傾聽、多交換意見，凝聚大家的想法形成政策，都是他的天職。

另外被問到桃園市長選戰，和王義川、黃適卓、鄭文燦皆被點名，未來該如何表現自己的優勢？何志偉說，我們的兄弟姐妹都一定是最優秀的。

對王義川說桃園選戰可能會在1、2月確定人選，何說，他對這部分比較不清楚，但只要一步一腳印，每一天做好手上的工作，傾聽民眾，幫民眾解決問題才是應該做的。

何志偉也說，自己真的年紀還算蠻年輕的，本身也是青年代表，很多人給我機會、溫暖，認為要把年青人的聲音，特別是如何幫年青的爸爸媽媽減輕壓力，讓他們可以在育兒的過程中是安心的，並讓他們感受到政府的用心，這是自己最重要的工作。