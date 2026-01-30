何志偉走訪桃園喊長者健康值得年年被愛 拋「假牙每年維修」補助

外界認為是民進黨桃園市長人選的總統府副秘書長何志偉，持續深入基層關懷長者，日前到桃園龍潭走訪三官宮與三水社區關懷據點探視長輩，今日前往八德護國宮參香，並探訪接受護國宮慈善基金會安養的老人，提出「每年為65歲長者補助假牙維修」的主張，受到長輩熱烈支持。

何志偉在八德護國宮提出具體長者政策政見，主張比照台北市，讓65歲以上長者每年可享有一次假牙維修補助。他直言：「很多長輩假牙壞了捨不得修，其實影響的不只是吃飯，是整個健康與尊嚴。牙齒32顆，每天都在用，政府至少一年要幫你顧一次。」

何志偉表示，目前桃園長者假牙補助「一輩子只有一次」，與台北市每年可維修一次相比，制度明顯落差，「一樣都是台灣人，長輩的健康不應該有縣市差別。你的牙齒值得政府好好照顧，你的健康值得年年被愛。」現場長者也用掌聲及加油聲回應何志偉。

何志偉先前在探視龍潭行程，曾先後前往龍潭的三官宮及三水社區關懷長者，除與長輩話家常，也實地了解社區共餐與關懷據點運作情況。去年甫榮獲衛福部「114年社區金點獎」個人獎【金點英雄】的三水社區發展協會游芳玲理事長，也向何分享社區在長照、共餐與陪伴服務上的實務經驗，希望未來市府能給予更多制度性支持，何志偉也表達支持。

何志偉今天在探視接受護國宮慈善基金會安養的老人後也表示，桃園是全台人口成長最快的城市之一，但高齡化趨勢同樣明顯，未來市政必須同時兼顧年輕家庭與長者需求，從交通、醫療、長照到社區支持系統，建立真正「讓人安心變老」的城市。他也表示，透過參香與走訪關懷據點，就是希望能多傾聽第一線的聲音，讓桃園各項政策能更貼近民眾的實際需求，而非僅停留在辦公室裡的規劃。

何志偉表示，台灣有今天的經濟奇蹟，沒有現場長者年輕時的打拼是很難達成的，他對現場長者表示，這一代的長者們真的很了不起，尤其是婦女長者，不僅要把自己照顧好，還要顧老公，要照顧自己的孩子，還要再照顧孫子，甚至連家裡的寵物也都要顧，他也代表賴清德總統對現場長者深深一鞠躬，表達感謝。

