何志偉點桃園發展「兩大可惜」 強調負責任政策及執行力即可解決

總統府副祕書長何志偉近日接受專訪時提到，桃園發展中有「兩個可惜」，桃園具備土地、人口、交通樞紐等得天獨厚條件，理應成為北台灣最具全球競爭力的城市之一，卻在關鍵時刻與台積電擦身而過；另外就是交通長期混亂，更成為市民怨聲載道的最大痛點。而這兩大問題都可以解決，只需要負責任的政策與務實、精準的執行力。

何志偉接受專訪時提到，桃園發展中有「兩個可惜」，第一個就是台積電整個擦身而過，第二個則是交通問題。不過兩個問題都是可以被解決的，只要有政策工具，把排列組合重新調整，一個一個解決。

他指出，桃園自升格以來城市能量快速提升，無論人口結構或產業基礎都具有高度優勢，但卻缺乏足以吸引世界級企業落腳的整體都市策略，導致國際級投資沒有選擇桃園。「桃園是台灣的國際門戶，卻沒有一家指標性的世界企業，把自己綁在這裡，這真的是很可惜。」

談及交通，何志偉更以「市民最深的痛」形容。他表示，無論在龜山、桃園區、中壢、龍潭等地區，只要有人群聚集，交通問題就是民眾第一句反映的事項。桃園的交通一團亂，是自己最常聽到的，大家有怨氣，但不是沒路可走，只是需要有人真正去整合、去處理。桃園的交通問題不是天災，只要以更務實的政策工具重新整合，「一件一件處理，交通是一定能改善的。」

何志偉也談到自己曾經處理過一項讓桃園人有感的亮點，那就是河川的整治。他回憶，當時桃園一條河川因上游養豬場排汙，長期散發惡臭，居民苦不堪言。不分藍綠的議員都來找自己，希望中央地方一起解決。

何志偉提到，他當時的做法非常直接、也非常有效率，就是花一個禮拜撥了十幾通電話，把整條河域裝了水質監測器，這樣有責任的都別想逃，只要亂排汙水就一定會被抓到。兩、三週後污染源就被確實掌握，違規者無所遁形，問題順利解決，現在那條河已經不臭了，下游還能看到鰻魚、鰻魚苗。

他強調，這種治理效率與成果，不是因為派系、選舉，而是問題就要處理；「服務從來不分藍綠，河川不會因為政黨不同而不臭，事情就是要處理。」

他也提到，過去幾個月自己在桃園市走了超過兩百個里，聽到的是市民最真實的需求與最渴望的改變，這些民意是他不斷反思桃園未來方向的重要依據，希望以更務實的方式，帶給桃園溫暖與改變。

