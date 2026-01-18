何志偉：打造桃園成迪士尼 讓孩子放電 爸媽充電

圖說：何志偉表示，將用愛心把桃園打造成「像迪士尼一樣」充滿笑聲的城市，桃園要有自己的兒童樂園！圖/民眾提供

總統府副秘書長何志偉17日到桃園八德建德公園參加親子活動，提出讓家長、小朋友超興奮期待的親子政策，要讓桃園達成「讓孩子能好好放電，爸媽能喘息充電」的目標，桃園要有自己的兒童樂園！何志偉說，桃園這麼大的城市，要有一個屬於孩子的兒童樂園，讓孩子可以玩、可以學，也讓爸媽在週末不用再想破頭的地方。孩子顧得好，爸媽才有力氣生活打拚；家庭顧得好，桃園才會真的前進。

這場桃園HO幸福親子活動，現場出席人數再度創新高，何志偉與大小朋友一起跳跳唱唱，現場家長與小朋友紛紛要求合影，現場氣氛溫馨歡樂。何志偉表示，對於「敢生敢養」的父母親，他要深深鞠躬感謝，因為家長替國家解決重要未來的國安問題。無論中央或地方政府，都應盡全力把城市打造成對家庭更友善快樂的環境，用愛心把桃園打造成「像迪士尼一樣」充滿笑聲的城市。

何志偉也提出具體建議，首先盤點清查、善用現有閒置公共場館與空間，一旦找出空間，就可以以與在地機構，例如托兒中心等等，共同舉辦小型親子活動，小朋友喜歡什麼、就給他什麼，讓2至12歲的孩子有地方跑、有活動參與，也有人帶領，「孩子放電，爸媽就能坐下來喘口氣，喝杯咖啡」。

圖說：總統府副秘書長何志偉18日到桃園八德參加親子活動，提出讓家長、小朋友超興奮期待的親子政策，就是「桃園要有自己的兒童樂園！」圖/民眾提供

針對外關切2026年縣市長選舉民進黨提名進度，目前六都僅剩桃園與台北尚未拍板人選，何志偉首度回應強調，黨中央提名縣市候選人有一定的節奏，至於何時才是提名最好的時機點，應該由選對會做最後決定。

何志偉認為，在提名過程或有競爭比較，「這樣才能知道誰比較好」，他現在就是多傾聽基層的聲音。媒體追問「誰才是（桃園）最好人選」，何志偉笑著回應，自己一直是最好的那個選項，展現信心十足。

