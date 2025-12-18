何志勇不顧「藍白合」執意挑戰高虹安、竹市長選舉 藍：會再曉以大義

新竹市長高虹安18日復職。新竹市政府提供



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，藍白合架構確定。在新竹市長高虹安涉貪案獲判無罪後，藍也確定禮讓高拚連任，但國民黨前發言人何志勇今仍將宣布爭取國民黨提名參選新竹市長。國民黨黨務人士表示，會再請人跟何曉以大義。

國民黨黨務人士指出，在藍白達成合作共識後，基於「現任優先、藍白合誠意與善意」，既然屬白營（已宣布退出民眾黨）的高虹安涉貪案部分已獲判無罪，能夠競選連任，明年新竹市長選舉，國民黨當然就是禮讓高繼續參選。

廣告 廣告

國民黨黨務人士強調，禮讓高虹安參選2026新竹市長拚連任，已是既定決策，即便何志勇有意爭取黨提名參選，也不會改變這個架構，黨中央會再請人特別去跟何志勇曉以大義，盼其玉成藍白在明年新竹市長選舉合作架構。

前天高虹安受訪被問到何志勇有意參選新竹市長時，急問幕僚「何志勇是誰」？國民黨黨務人士也坦言，之前雖曾聽何合參選新竹市長意願，但黨中央確實也沒有直接探詢過何的想法。

更多太報報導

2026縣市長選舉首波提名規模縮水 國民黨：月底前僅提名高雄、台南、屏東

高虹安涉貪案獲判無罪 國民黨：明年新竹市長選舉禮讓高爭取連任

新北市長選舉藍白合虛晃一招？李乾龍：讓國民黨在新北繼續執政、那個人一定會贏