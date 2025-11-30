何志勇市政沙龍提「鄭用錫計畫」盼改善新竹教育環境

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，今舉辦第2場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動。（何志勇提供／王惠慧新竹傳真）

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，今舉辦第2場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動。（何志勇提供／王惠慧新竹傳真）

日前宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇，今舉辦第2場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」活動，邀請銘傳大學廣電學系系主任杜聖聰、台灣聯合大學系統主席陳力俊、建華國中老師黃麗錚、大學問執行長魏佳卉，以及特教生媽媽彭書勤，一起討論新竹教育議題。

何志勇說，台灣人口結構發展趨勢下，大新竹也將面臨少子化趨勢，根據計算，115到123學年間新竹縣市國、高中學齡人口將達高峰；與此同時，受少子化影響，117年新竹國小新生人數將跌破6000人，122年少子化蔓延到高中，學生數降到約8100人。

他認為，這段期間，新竹市國中小應該以階段性增班或增加班級人數的方式來達到動態平衡。因此，他提出「鄭用錫計畫」來因應，第1步，重點提升教師待遇與福利，並照顧通勤學生。具體包括，導師費補助從現有每月台幣3000元提升至6000元、增加STEM領域教師每月津貼補助。

第二步，照顧學生飲食健康，具體包括，推動竹市國中小全面免營養午餐費、以「選點試辦」方式，推動營養早餐；第三步，以科技首都出發，推動AI教育普及與國際交流，並且積極推動與國際姊妹校交流，以交換學生、雙聯學位等方式，讓新竹市孩子們更容易接軌世界。

何志勇批評，中央政府對這些教育問題視而不見，中央日前提出400億美元特別預算以增加國防，讓許多教育界朋友相當不解、氣憤，民進黨政府不願透過對話、交流改善兩岸關係，寧願大花人民納稅錢買軍備，卻不願意投資學生，他強調參選市長，提教育政策的初衷，就是希望「再窮，也不能窮孩子」。

