何志勇挑戰禮讓高虹安默契 拋「兩階段民調PK」保藍營DNA

前國民黨發言人何志勇挑戰藍白合「現任優先」慣例。（翻攝自何志勇臉書）

針對2026新竹市長選戰，國民黨組發會主委李哲華日前丟下「禮讓現任市長高虹安」的震撼彈，引發基層波瀾，儘管如此，國民黨前發言人、清大助理教授何志勇仍宣布參選，強調藍白兩黨「DNA不同」，若僅由內部說了算，支持者恐難心服口服。何志勇強勢建言，國民黨應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK，以此達成真正的「藍白合」。

何志勇今（19日）選擇在擁有123年歷史的新竹北門鄭氏「淨業院」召開記者會，以「新竹越來越勇」為號召，正式投入下屆新竹市長選戰。現場貴賓雲集，包括前交通部長葉匡時、陸軍退役少將栗正傑及在地文化人士鄭德宣皆到場支持，葉匡時盛讚何志勇具備國際視野與文化底蘊，而栗正傑則強硬表示，國民黨身為百年大黨，在新竹市長選舉中「絕對不能缺席」，必須派人競爭而非盲目禮讓。

面對黨中央傾向「現任優先」並禮讓高虹安的傳聞，何志勇坦言壓力不小，但他認為公平、公開的初選機制，才是兩黨支持者之間的「黏著劑」。他提出的整合策略分為兩步，首先，國民黨應辦理黨內初選，凝聚黨內向心力；第二步則是讓初選勝出者與高虹安進行對決民調，由民意決定最強人選。他強調，只有透過這種君子之爭，才能在選戰中達成真正的戰力整合，而非私下的「政治分贓」。

目前國民黨中央仍定調2026應以「藍白合」為大方向，並傾向尊重政治慣例。何志勇表示，接下來將努力說服黨中央接受他的初選提議，而這場涉及政黨合作與地方基層意願的角力，將成為明年新竹市長選戰最受矚目的前哨戰。

針對何志勇的參選挑戰，剛復職的新竹市長高虹安今日在出席市府行程時大方回應，任何人願意站出來為新竹服務都是值得尊重的事，她給予祝福。





