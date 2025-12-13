何志勇發布「新竹超級主場計畫」 射出三支震撼箭

瞄準桃竹苗生活圈，何志勇籲建新竹巨蛋「Smart Dome」。





清華大學兼任助理教授何志勇今(13)日舉辦「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍－體育暨新創場次」，邀集專家學者、民意代表及新竹市民，針對新竹市政議題進行深度對話。會中，何志勇正式提出「新竹超級主場計畫」，主張新竹應興建中型巨蛋、於半年內重啟棒球場，並活化市府資產，打造新創孵化引擎。何志勇此次也將投入新竹市長參選，爭取國民黨提名。

何志勇針對大型場館建設議，橡子園太平洋基金合夥人、味全龍前領隊吳德威分析，台灣每40到50公里的腹地範圍，便足以支撐一座巨蛋的經濟效益。台北大巨蛋服務大台北地區，已創造高達300億元的商機；而涵蓋桃竹苗生活圈的400萬人口，具備足夠的消費與使用能量，新竹理應建立屬於自己的巨蛋型場館。清華大學體育室副教授、前職棒選手林琨瀚則補充，新竹市雖擁有新竹市體育館、香山綜合運動館、多功能競技館及市立自行車場等設施，但這些場館分布零散且功能單一，市內始終缺乏一座具備整合效能的多功能大型場館。

何志勇並提出「新竹超級主場計畫」，具體規劃為三步驟：

第一，興建新竹智慧蛋（Smart Dome）。 何志勇主張，初步規劃以韓國青羅巨蛋為藍本，打造一座可容納1.5萬人的多功能（含棒球比賽）體育場館，解決新竹缺乏大型體育場館的長期痛點，填補室內展演空間缺口，並結合「賽事經濟」、「會展產業（MICE）」與「休閒娛樂」，為桃竹苗400萬人口生活圈創造共同場館，打造科技首都的新地標。

第二，提出「棒球場 180天重啟計畫」。 何志勇直言，新竹棒球場閒置已達三年，在政治對立的氛圍下，早已演變為政治問題而非單純的工程安全問題。他強調，新竹市民對此已忍無可忍，新竹棒球場應回歸科學驗收、安全歸隊與工程專業，並制定嚴格且透明的修繕時間表；他承諾，將以「球員安全」為最高指導原則，在就職後半年內讓職棒賽事正式回歸。

第三，推動「城市資產活化與新創孵化計畫」。 何志勇提出，將盤點並活化閒置的市府公有房舍與土地，將其打造為「產業發動機」。計畫將連結竹科產業鏈與清華、陽明交大的學術能量，推動新竹新創產業聚落。何志勇表示，市府將主動提供辦公空間與基礎設施，對接導師與顧問資源，媒合投資與募資管道，積極輔助在地團隊走入國際市場。

