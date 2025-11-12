何志勇表態參選 藍白合添變數

停職中的新竹市長高虹安（前排左四）勤跑地方活動，日前更受邀出席竹縣陽明交大附中揭牌儀式。（本報資料照片）

國民黨前發言人何志勇近日在交通部前部長葉匡時勸進下，宣布參選新竹市長，為明年新竹市長選情帶來變數。停職中的市長高虹安頻跑地方活動，並以極高票數挺過大罷免，爭取連任企圖明顯，藍、綠現階段態勢不明。地方普遍認為，市長寶座鹿死誰手，高虹安是否宣布參選連任仍是能否藍白合最大關鍵。

何志勇長期熱心地方議題，9日在新竹州警務部部長官舍舉辦「城市沙龍」發表市政主張後，葉匡時突在臉書公布「我的台大政治系學弟，清華大學兼任助理教授何志勇，有意明年競選新竹市長。」何志勇10日在臉書發文，先稱葉匡時「強迫勸進」，但隨即表態「全力以赴，新竹人值得最好的選擇！」

何志勇曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、文傳會副主委、國民黨革命實踐研究院副院長，現為清大通識教育中心兼任助理教授，民國111年曾代表國民黨參選新竹市第1選區議員選舉，但是僅獲2038票落選。

何志勇表示，115年的新竹市長唯一的大前提就是「藍白整合」，讓民進黨沒有當選可能，他也期許明年新竹可以是「藍白合示範區」，用二階段初選或民調，讓新竹市民可以選出最好的市長。

但高虹安自停職以來，仍積極參加地方社團及宮廟活動，10月15日更高調現身鹽港溪自行車道市政行程，不僅直接上台致詞，身旁更站著議長許修睿、副議長余邦彥，爭取連任企圖不言而喻。但同黨籍代理市長邱臣遠頻在地方布局、積極經營人脈，被認為在為參選暖身，只是民眾黨「兩個太陽」各自跑場，讓支持者頗感困惑。

藍營方面，國民黨立委鄭正鈐、國民黨新竹市黨部前主委李縉穎都被點名，但隨著王志豪接任市黨部主委、何志勇此時宣布參選，態勢更加混沌不明。

綠營提名則必須思考如何破解藍白合局勢，罷團發言人、陽明交通大學教授林志潔有選戰經驗，前市長林智堅祕書、市議員楊玲宜也有基層實力，僑委會副委員長李妍慧也被點名。