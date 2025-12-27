何志勇重申參選竹市長立場不變 高虹安：尊重大家的選擇

日前已宣布擬參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇27日舉辦城市沙龍活動，受訪仍重申參選立場不變。（王惠慧攝）

針對何志勇仍重申參選，新竹市長高虹安表示，明年競選一切都尊重大家的選擇，當然看到國民黨關心跟肯定，她也非常感謝。（王惠慧攝）

國民黨副主席兼祕書長李乾龍明確表態新竹市確定禮讓高虹安，國民黨前發言人何志勇27日受訪仍重申參選立場不變，強調若民眾黨能承諾民國117年禮讓國民黨選總統，願立刻退選；高虹安則回應，尊重大家的選擇，也感謝國民黨的關心和肯定。

國民黨表態禮讓後，何志勇仍重申參選，高虹安表示，明年競選一切都尊重大家的選擇，當然看到國民黨關心跟肯定，她也非常感謝。對她而言，現在最重要的是努力將市政做好，同時也與市議會議長、議員們，一起用市政成績回應支持的選民，這是目前最重要的事情。

何志勇27日舉辦城市沙龍活動，邀請立委翁曉玲等人出席。翁曉玲受訪表示，何志勇是她的好同事，今舉辦這樣的活動當然是很樂意來支持他，現在新竹市長人選不管是哪1位，只要夠優秀，願意出來為市民服務，她都樂觀其成。

針對藍白合議題，何志勇受訪提到，無論是其他縣市藍白合作，或是117年藍白合，新竹立基都很重要。他強調，新竹是年輕、高知識選民的城市，也有300年歷史所累積的老住民，若國民黨能在新竹站穩腳步、取得勝利，對總統大選將更有機會。

若最終國民黨仍決定禮讓高虹安，是否會轉而參選市議員？對此，何志勇回應，「既然決定選市長了，就不會再走回頭路。」

針對高虹安司法案件仍存在變數，何志勇表示，尊重司法裁判，也認為高虹安「受委屈、很有勇氣」，對新竹市民而言，有更多人願意投入市長選舉，把城市願景提出來，無論是腦力激盪或交流，都是民主政治的真諦。

何志勇強調，自己會持續努力說服黨中央。他也表示，希望透過這次在新竹的參選，搭建一個藍白合作的公平、公開機制，作為明年各縣市藍白合作的基礎，更重要的是為117年藍白合作總統選舉建立制度。

何志勇說，117年的藍白合作必須建立在公平公開的機制上，讓雙方支持者及中間選民都能心服口服，才能凝聚在野黨的團結，最大化勝選機會。他直言，若民眾黨現在能承諾117年禮讓國民黨推派總統人選，他會立刻退選。

談及與黨中央的互動，何志勇表示，雙方一直保持密切聯繫，也感謝黨中央至今仍尊重他在新竹參選的決定。他認為，若能在新竹持續參選，不僅能為國民黨加分，也有助於爭取更多中間選民的支持，這也是他投入新竹市長選戰的初衷。

