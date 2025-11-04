《何戀》原班卡司超狂回歸歡樂升級 郭書瑤向姚淳耀應徵當女友
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】彼此影業將在2026年帶來全新四大影視企劃，為亞洲影劇界再度寫下輝煌篇章。賣座電影《孤味》成功締造全台近2億票房，並將演員陳淑芳推上金馬影后之後，隨後更推出熱門影集《何百芮的地獄毒白》、電影《命中註定那頭鵝》都創下不俗成績之後，（11/03）公布四大全新影視計畫！首波主打便是橫掃金鐘獎7項提名﹑好評系列影集續作《何百芮的地獄戀曲》，定檔2026開春第一部喜劇！
彼此影業首波推出年度爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》，並釋出前導預告、海報，這回繼續再看郭書瑤嘴砲續命求脫單，究竟會不會點頭當姚淳耀女朋友？《何百芮的地獄毒白》主要演員群回歸，由《我們回家吧3》導演張瓊文接任執導。故事講述何百芮在上一季結束後，投身至甜點店擔任正職工作，與姚淳耀飾演的甜點店老闆羅人傑進入緊密合作，關係也越走越近？全新預告、海報也透露這次故事一樣有甜蜜曖昧的全新戀曲，預告裡更赫見何百芮向羅人傑遞出履歷，表示自己要應徵「女朋友」，另有姚淳耀的臀部照竟引來3萬多個「讚」等搞笑劇情，保證全面升級、歡樂無尿點。
▲狂掃金鐘7項提名爆笑神作 《何百芮的地獄戀曲》原班卡司超狂回歸 (左起詹懷雲﹑孫可芳﹑姚淳耀﹑郭書瑤﹑鍾瑤﹑阿KEN) （彼此影業 提供）
彼此影業四大影視計畫首度公開，其中《孤味》導演許承傑也將挑戰動作冒險電影《變形者集結：虎姑婆》，將以「虎姑婆」等台灣民間角色為題材，敘述虎姑婆在40年前的一場悲劇之後再度重出江湖，與昔日夥伴好鼻師和白賊七共同攜手，揭開橫跨上百年的驚天陰謀。《九降風》金獎編劇蔡宗翰帶來首部電影長片《子彈是餘生》，全片將在矽谷、拉斯維加斯與台北進行拍攝，講述矽谷工程師吳以翔與同學小花在美西州際公路上前往賭城悼念天才同學介恆，在無邊無際的公路上，塵封的秘密被逐一揭露，迫使他們直面過往的傷痕，以及埋藏於心、不願承認的脆弱。
《HEALS》是泰國紀錄片，也是彼此影業首度台泰
▲左起郭書瑤﹑詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》裡飾演相愛相殺的親姊弟（彼此影業提供）
跨國合作作品，直擊台泰混血的變裝皇后Pangina Heals的前半生，講述他如何歷經童年創傷、家庭失和，卻能夠不屈不饒獻出最華麗的璀璨表演，更被歐美媒體譽為亞洲最受歡迎的變裝表演者之一，被稱為「泰國魯保羅」，他本人上個月也現身台灣同志大遊行，一同參予盛會。
彼此影業是由女性製作人主導，強調女力、並開發多元題材的影視製作品牌！希望從台灣出發，連結亞洲，放眼世界，以製作「情感真摯、類型跨界、能打動全球觀眾」的故事聞名。彼此影業締造過無數佳績，包括《孤味》票房熱賣近2億、勇奪金馬獎影后大獎，並由Netflix全球發行，《何百芮的地獄毒白》為2024年HBO亞洲原創影集，《命中註定那頭鵝》是2024年高雄電影節開幕電影。憑藉在亞洲市場的成功與日益擴大的國際能見度，致力於推動更多元的敘事，促成跨越不同文化的創作交流。
彼此影業聯合創辦人兼首席製片人劉宛玲相信影劇可以感動全世界，「隨著我們邁入新的階段，我很高興能繼續突破原有界線，深化及拓展本土的影劇內容」；彼此影業聯合創辦人陳郁佳則補充，彼此影業會持續挖掘新作品，「現在，我們準備好要擴張原有的視野，共同將亞洲故事放眼到全世界。」《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！預計2026年1月4日（日）起至2月8日播出，每週日21:00於八大八大戲劇台首播，22:00 Netflix進行OTT首播。《變形者集結：虎姑婆》、《子彈是餘生》、《HEALS》等計畫也將陸續推出。
