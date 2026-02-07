何時不給親戚小孩紅包？眾人熱議1關鍵時機

▲網友好奇發文詢問，包給親戚小孩的紅包，都是什麼時候才停止。（示意圖／取自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節將至，各個企業也陸續發放年終，有網友開始煩惱過年期間要包給親戚孩子多少的紅包，也好奇大家是什麼時候不再包紅包，貼文一出引起熱烈討論，過年人都表示「18歲成年後就不給」、「包到18歲」、「大學畢業差不多」。



有網友在社群平台上Threads發文詢問，大家都是什麼時候才停止給姪子、姪女等親戚紅包「譬如他們成年、結婚、開始工作？」，瞬間吸引許多人蓋樓留言回應，多數人表示會將「是否開始工作」當成一個分水嶺，也就是有出社會工作、有工作能力時，就不再包紅包。

但也有部分網友表示，自己是「包到大學畢業」、「18歲成年後就不給」、「包到18歲」，也有人是一直包、沒有停過，或是根本沒有包，「因為他爸媽太有錢了」。

