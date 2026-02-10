何時初選登記不鬆口 徐欣瑩喊話陳見賢：民調領先能否支持全民調

針對與陳見賢的競爭，立委徐欣瑩表示，聽說陳見賢民調大幅領先，既然數據這麼亮眼，是不是也能支持以「全民調」方式來進行提名程序。（王惠慧攝）

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，陳見賢10日上午完成提名登記，針對何時登記，徐欣瑩陣營表示，明將開記者會說明。針對與陳見賢的競爭，徐欣瑩表示，聽說陳見賢民調大幅領先，既然數據這麼亮眼，是不是也能支持以「全民調」方式來進行提名程序。

針對陳見賢已登記黨內初選爭取縣長提名，徐欣瑩10日受訪，最近聽說陳見賢的民調大幅領先，且領先的幅度相當大。所以，她非常希望既然陳的民調數據這麼亮眼，是不是也能夠支持以「全民調」方式。

被問到最後不管初選結果如何，是否會採取任何行動？徐欣瑩則說，大家可能不知道，她這陣子一直感到很委屈。至於無黨籍立委高金素梅的住處與國會辦公室今晨被檢調搜索，對此，徐欣瑩說，還未了解狀況。

