何時吃？怎麼吃？ 藥師樂當安全用藥守門人

臨床藥學科主任陳怡珊(左)和藥學部主任劉采艷(右)合力為民眾一一解答健康食品與藥物的交互作用。

1月15是藥師節，花蓮慈濟醫院藥學部善用這個專屬於藥師的節日，以「你的用藥，我來守護」為主題，讓民眾在短時間內學會如何避免藥物傷腎、正確用藥時間，以及保健食品與藥物的交互作用，日常中就可輕鬆掌握用藥守則，守護自己的健康。

藥劑科主任張維舜擔任第二關關主，用藥時間是基礎又重藥，掌握正確時間用藥，才能達到藥效。

「止痛藥、感冒藥、抗生素和草藥，哪種會傷腎？吃鈣片不能吃什麼？」15日的花蓮慈院大廳熱鬧滾滾，因為今天是藥師節，藥學部利用這個屬於自己的節日，舉辦了一場闖關活動，吸引就診民眾和家屬參加。不過在第一關：「你的藥，傷腎嗎？」就有很多民眾卡住了。藥師問：「你覺得哪一類最容易傷腎？」「止痛藥、感冒藥、抗生素、草藥？」這一題就讓人舉棋不定，明明都是很常見的藥物，但到底哪一種藥可能會「傷腎」呢?聽說止痛藥和草藥會傷腎，到底是哪一種?最後藥師揭曉答案是：「全部」。

吳善傑藥師當第一關「你的藥，傷腎嗎？」的關主，在民眾闖關時破除民眾迷思，並讓民眾了解哪些常見藥物可能會傷腎。

第二關則是考：「你的藥，什麼時候吃？」，總共有「胃藥、止痛藥和安眠藥」，這是最基礎也重要的用藥知識。民眾就醫領藥，藥袋上都註明服藥時間，不過很多人總覺得很複雜，服藥都是「憑感覺」，但如果吃錯時間，可能「事倍功半」還會傷身。譬如胃藥要在用餐前吃，若在飯後胃酸出現才吃效果有限；血糖藥也是有固定用藥時間，在對的時間吃對藥，才會有效果。

最後一關是「你有吃保健食品嗎？」據統計，台灣人有八成以上都有服用保健食品的習慣，民眾對這一題一定不陌生。藥師問：「您或家人有吃這些嗎？」大家看著桌上擺著魚油、銀杏、維他命C、鈣片、中藥粉，幾乎都點頭。藥師繼續問，「知道哪些保健食品會跟藥物產生交互作用嗎？」有的人面面相覷、有的人大吃一驚，很多人或許都會謹記農民曆背面的食物相生相剋表，但卻不知道保健食品和藥品也可能會相互影響。原來銀杏或魚油加上阿斯匹靈容易造成出血，鈣片和甲狀腺藥一起服用會讓吸收變差，紅麴和降血脂藥同時服用可能也會讓血脂太低產生肌肉痠痛，把關藥師殷殷叮嚀，保健食品不是不能吃，但就診時一定要告知醫師。

臨床藥學科主任陳怡珊為民眾一一解答不同健康食品與藥物可能產生的交互作用。

完成三關，民眾就可以領取藥劑部準備的禮物，讓民眾一邊趣味闖關，一邊增進正確用藥知識，也達到藥師們想要傳達的正確用藥知識。

許多民眾在闖關時也一併諮詢用藥問題，對如何用藥更能正確掌握，收穫滿滿。

藥劑部主任劉采艷表示，提升民眾的腎臟健康，是國家的政策，所以今年特別以可能傷腎的藥品設為一道關卡，讓民眾提高護腎意識，其他包括用藥時間、服用保健食品，都是和民眾日常生活息息相關，利用這三個基本但重要的問題來讓民眾加深用藥安全的印象，藥師是民眾用藥安全最重要的守門人，也將實用小知識教給大家，民眾就可以更清楚掌握用藥原則和自己的健康，也讓藥師節更有意義。

花蓮慈院藥學部舉辦「你的用藥 我來守護」闖關活動慶祝藥師節，劉采艷主任(中)活潑開場讓民眾更清楚掌握用藥原則。

（撰文、圖片：吳宛霖）