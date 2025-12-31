何時回民眾黨？高虹安未鬆口：會跟黃國昌談過尊重黨意

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

新竹市長高虹安今（31）日接受網路節目《中午來開匯》專訪，對於2026九合一大選，國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前已宣布，新竹市長確定禮讓現任市長高虹安不推人，使新竹市成為首個「藍白合」縣市，高虹安表示，非常感謝國民黨肯定施政表現，對於國民黨主席鄭麗文與李乾龍表態2026新竹市長選舉由現任優先，相較其他縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域。至於是否要競選連任，高仍未鬆口，僅說這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、將工作趕上進度，一切以市政為優先。

廣告 廣告

高虹安上網路節目中午來開匯專訪。（圖／CNEWS匯流新聞網 中午來開匯提供）

針對是否會恢復民眾黨籍？高虹安指出，目前民眾黨中央忙於2026大選推派人選之事，有許多進程在處理，她會在與民眾黨主席黃國昌見面談過之後、尊重黨意，也可能有黨紀程序等相關問題，之後再討論恢復黨籍一事，畢竟從起訴、被停權、一審宣判，之前先將退黨申請書送到黨中央，這些事情對黨的風險管控，她還是有知所進退。

高虹安不諱言表示，當時因助理費案而申請退黨，但自己對於恢復黨籍的相關程序並不清楚，還要再了解；但她也相信，新竹市對於民眾黨是具有指標性意義的地方，對於已經具有戰力、執政中的縣市，當然民眾黨會是希望這樣子的狀況。



更多FTNN新聞網報導

自評身材不輸消防猛男 黃國昌秀減脂增肌後精實身材喊：做就對了！

中共昨軍演 國防部：昨77架次共機、17艘共艦擾台

選不選2026、新竹藍白合？高虹安：將先拜會黃國昌、鄭麗文後再說明

