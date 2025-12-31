何時回民眾黨 高虹安︰尚待討論

民國115年新竹市長選舉，國民黨副主席兼祕書長李乾龍日前宣布將禮讓現任市長高虹安，使新竹市成為「藍白合」示範縣市。已復職2周的高虹安於民國114年12月31日接受媒體專訪時表示，新竹市是全台灣唯一經過選戰考驗的藍白合縣市，具有指標意義。

高虹安昨接受媒體人黃光芹專訪時表示，新竹市是目前少數經歷藍白合作並通過選戰考驗的縣市，對於國民黨主席鄭麗文及祕書長李乾龍表態今年新竹市長選舉由現任優先，相較其它縣市長人選的藍白協調，新竹市是無懸念的區域，非常感謝國民黨肯定她在施政的表現。

至於是否競選連任？她認為這是人生中很重要的決定，現在仍以先復職、趕上進度工作，一切以市政為優先。

針對外界關注是否會恢復民眾黨籍？高虹安指出，目前民眾黨中央忙於今年大選推派人選之事，有許多進程正在處理，她會與黨主席黃國昌見面談過後，尊重黨意，也可能有黨紀程序等相關問題，之後再討論恢復黨籍一事。

高虹安不諱言表示，當時因助理費案而申請退黨，但她並不清楚恢復黨籍的相關程序，還要再了解；不過，她也相信民眾黨在新竹市是具有指標性意義的，對於已經具有戰力、執政中的縣市，「當然民眾黨會是希望這樣子（恢復黨籍）的狀況」。

高虹安還說，一審判決出爐後，面對停職與司法攻防，宛如人生被迫按下暫停鍵，須立即完成市政交接並準備上訴，現在回想，當年投入政治原本是希望為國家與社會付出，卻因官司讓父母承受擔心與困擾，這是她最難過的地方。