何時宣布參戰新北市長？ 李四川：1月底先把輝達簽約完再說

國民黨新北市長提名，台北市黨部主委戴錫欽昨（1/16）指出，台北市副市長李四川的民調表現確實領先，但因藍營整合尚未完成，與民進黨潛在人選蘇巧慧的差距正逐漸縮小，呼籲黨內整合腳步必須加快。

對此，李四川今（1/17）日上午受訪強調，是否參選新北市長，沒有所謂時間表，黨部若在完成相關程序後，希望他承擔責任，屆時「什麼時間該參加活動，就會配合參加」，但在此之前，仍以現階段市政工作為優先。

李四川表示，目前最重要的任務，是在1月底前完成與輝達的簽約作業，必須先把手邊該做的工作全部完成，其他與選舉相關的事情，會等到告一段落後再行思考，不存在外界所傳的「參選時間表」。

針對戴錫欽提到，若整合過慢，恐怕讓已經起跑的蘇巧慧在基層「挖牆角」，李四川回應表示，國民黨有國民黨既定的制度與節奏，「黨有黨的機制」，他個人尊重並依循黨的步驟。

李四川也指出，目前黨中央目前仍在協調，原則上會先完成黨內機制，再來看怎麼做。

