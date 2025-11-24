何時宣布參選新北市長? 李四川語帶保留：時間到了就會做該做的事

李四川24日在震傳媒的網路節目《新聞！給問嗎？》接受資深媒體人尚毅夫專訪。 圖：翻攝震傳媒YT

[Newtalk新聞] 距離新北市長選舉仍有一年多時間，不過民進黨已拍板由立委蘇巧慧代表綠營出戰新北市長，而藍白潛在人選則有民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然。針對潛在競爭者，李四川今日評論，蘇巧慧是有禮貌、很勤快的女孩。至於黃國昌部分，他則說自己不認識黃國昌，不過黃國昌質詢的power很強，「但對不對我不知道啦」。

李四川 24 日在震傳媒網路節目《新聞！給問嗎？》接受資深媒體人尚毅夫專訪。被問到對蘇巧慧的看法時，他表示，雖然雙方並不熟識，但蘇巧慧是屏東的女兒，而他自己也是屏東人。蘇巧慧為人相當有禮貌，對他也很尊重。他認為，一場選舉不必讓屏東同鄉彼此交惡，並稱讚蘇巧慧是一位禮貌周到、勤快努力的女孩。

尚毅夫隨後追問，那黃國昌呢？李四川表示，自己說實在不認識他，他也沒和黃國昌交往過，只有幾次公開場合握個手，上次是在大巨蛋，但從沒有深度交談。不過他話鋒一轉表示，看黃國昌在立法院質詢，這是他必須學習的，「他（黃國昌）那個本身的power很強，但對不對我不知道啦」。

關於明年選舉，李四川坦言，到目前為止他還沒接觸中央黨部，儘管他跟國民黨秘書長李乾隆很熟，但他告訴李選舉還很久，且秘書長要持平，因為也有別人會競爭。他也透露，新北市議長蔣根煌也一直對他有期望，希望他繼續為政府服務，但他認為不急，不必這麼提早。

至於何時做出決定？李四川表示，國民黨的提名辦法尚未公布，現在討論仍言之過早，一切會按照黨內程序進行。如果最後確實需要他承擔責任，他也強調：「時間到了，我就會做該做的事。」

