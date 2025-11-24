何時宣布選新北市長？ 李四川表態：也許春節後

2026大選將近，其中台北市副市長李四川是否參選新北市長，備受各界高度關注，近期更傳出，李已在新北市尋找看板，但被李本人否認。而在24日，李四川受訪提到，國民黨黨部提名制度還沒整合，等黨的制度出來再決定怎麼做，「如果有選舉，也許到明年春節後」。

民進黨目前已確定，在明年新北市長選舉提名民進黨立委蘇巧慧，國民黨方面的新北市長人選則未定，外界相當關注李四川的動向，而李24日接受網路節目《新聞給問嗎？》專訪前被媒體堵訪、並詢問外界「已在新北市找看板」傳聞一事時回應，自己不知道相關消息從哪裡來，更連回3次「沒有這回事」。媒體追問，若是國民黨內有其他人要參選，是否願意一起比民調初選？李四川則回應，就按照黨的機制去辦理。

根據《中央社》24日報導，李四川出席「台北市道路交通安全會報」後表示，國民黨黨部提名制度還沒整合，藍白合也還不知道要怎麼進行，等黨的制度出來、是什麼狀況，再來決定怎麼做，「如果有選舉，也許到明年春節後」。

