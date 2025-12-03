何時有台版穩定幣？金管會：最快明年下半年

▲美元穩定幣推出後，大家也期待台版穩定幣何時可發行？金管會主委彭金隆今（3）日表示，最快要到明年下半年，而且初期由金融機構先發行。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 台版穩定幣何時可以發行？金管會主委彭金隆今（3）日在立法院財政委員會表示，若「虛擬資產服務法」草案可在本會期順利送進立法院，排進議程，有可能在下會期通過，最快半年內完成子法，因此，最快可能明（2026）年下半年就可上路。

為加強虛擬資產服務及市場管理，保障虛擬資產交易人權益，金管會研訂專法草案已在6月27日提報行政院，行政院亦已於7月25日召開內部會議邀集相關部會進行討論，草案內容也包括「穩定幣發行及管理」章，未來公布施行後，發行人經主管機關許可，可在境內發行穩定幣，並應符合相關監理要求。

今日在立法院財委會國民黨立委賴士葆質詢台版穩定幣何時可以發行？金管會主委彭金隆表示，雖然草案中沒有限定金融機構，但目前與央行的初步共識，在基於監理穩定考量下，初期以「金融機構」先發行。

▲金管會主委彭金隆回應立委質詢「台版穩定幣」上路時程。（圖／擷取自立法院議事轉播）

至於多久可以看到台版穩定幣上市？彭金隆表示，這周會送進行政院會審查，之前也開過3次會議已有高度共識，若這會期可以送進立法院，並排進議程，有可能在下會期過，最快半年內完成子法，那麼最快明年下半年可能就可上路。

