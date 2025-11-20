何時稱呼「李參選人」？ 李四川：黨要他承擔不會排斥

台北市副市長李四川20日被問及何時成為新北市長參選人，他說，黨如果要他承擔，一定不會排斥。（張珈瑄攝）

​國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行在野主席高峰會談，持續推進藍白合。針對新北市長選戰藍白合作，黃國昌提及，如果男主角不是他，千萬不用擔心他會扯後腿。台北市副市長李四川20日受訪表示，他昨天沒有時間了解狀況，這也不是市府必要工作，他沒有什麼評論，不過黨如果要他承擔，一定不會排斥。

李四川今天下午出席北市都委會前被問及，昨天藍白合會議黃國昌有特別提到新北，李四川說，因為他昨天也沒有時間去看黨裡面的狀況，這部分也不是市府必要的工作，所以他也沒有什麼評論，他之前也講過，黨如果要他負責任或是承擔，他一定不會排斥。

至於是否何時可以稱呼李四川為「李參選人」？李四川表示，原則上黨如果要他承擔，說實在他不會排斥，但是現階段因為時間還很長，不要給所有的市民感覺這個政府天天都在選舉，如果到那個時候他會跟大家報告。

