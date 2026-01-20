何時與鄭麗文會面談新北市長人選？侯友宜簡單回應

2026年1月20日／針對是否會與國民黨主席鄭麗文見面討論新北市長提名人新北市長侯友宜(中)回應會扮演好自己的角色，在適當時間找出最適合人選。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜今（20）日上午前往石門區公所出席行動治理座談會，對於預計何時與國民黨主席鄭麗文見面討論黨內新北市長人選提名的媒體提問時，侯友宜仍是簡單回應，重申會扮演好自己的角色，在適當時間找出最適合人選。

鄭麗文在接受網路節目專訪時提到黨內整合沒這麼困難、複雜，盼農曆年前完成新北市長人選提名。對此，侯友宜表示，請大家放心他會扮演好自己的角色，在適當時間找出最適合人選。希望所有的市政都能不斷地延續下去，讓更好的人來為新北市民服務。

