何時與鄭麗文會面？ 柯文哲：私下有機會就見、但仍需按機制

外界好奇，各界期待「藍白合」，但國民黨主席鄭麗文遲未與民眾黨創黨主席柯文哲會面。對此，民眾黨前主席柯文哲今（4日）表示，他現在還沒安排跟國民黨主席鄭麗文見面，因為他也不是黨主席，不過私底下有機會就見面，還是按機制來處理。

柯文哲擔任張啓楷競選總幹事後，第二天陪同走訪嘉義。（中天新聞）

民眾黨徵召白委張啓楷參選2026嘉義市長選舉，柯文哲昨到嘉義市Long Stay，宣布要擔任張啓楷的競選總幹事，今天延續行程，陪同張啓楷去地方傳統市場拜票掃街，也先後到配南宮、大天宮五穀王廟、嘉義城隍廟參拜。一行人在城隍廟參拜完畢後，柯文哲受訪回應時事。

外界好奇，柯文哲何時要與鄭麗文會面，進一步協調嘉義市長人選及「藍白合」的問題。

柯文哲表示，到現在還沒安排跟鄭麗文見面，因為他也不是黨主席，理論上如果按照正規制度，要黨主席對黨主席，不過私底下有機會就見面，還是按機制來處理。

張啓楷表示，兩黨對於在嘉義市藍白合都已經釋出善意跟誠意，且已經組成協調小組，會按照原來步驟來做，目前就是所有有意參選的人都兄弟登山各自努力，而國民黨的機制是盡快跟市議員鄭光宏、陳家平、醫師翁壽良做協調，選出一個最強的人，接著透過兩黨機制，再進一步看是用協調或民調選出人選。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

張啓楷指出，現在當然就是因柯文哲這兩天下嘉義市後，國民黨內部可能更關注這個事情了，甚至有講說好像民進黨也開始在見縫插針，但挑撥不了的，因為制度非常的明確、非常的健全。

張啓楷認為，國民黨應該會在最快的時間點裡，就上述3位目前檯面上曾講過說要參選的人，協調出一位，接著他再與該人坐下來，包括黨部的重要幹部，推出一個最強的人。

至於鄭麗文今天受訪時也表示，國民黨在嘉義一直積極進行黨內協調，很尊重也密集與市長黃敏惠進行內部溝通，會按照既定步驟來走，未來也一定會藍白做程序上的協調，最後相信還是會很順利的推動，在嘉義市提出一個藍白都能共同接受的人選。

