何時要跟黨中央討論新北市長接班？ 侯友宜：各區行動治理座談很忙「不用著急」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市長侯友宜任期屆滿，藍營新北市將由誰接棒目前仍未定案，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也加大動作爭取黨提名，侯友宜角色相當關鍵。近期傳出，國民黨副主席李乾龍已跟侯友宜邀約碰面，侯友宜今（22）日受訪時並未證實，他重申把市政做好才是做重要的，而且最近都在忙著各區行動治理座談、有很多市政忙著推動。

侯友宜受訪時說最近都在忙著各區行動治理座談、有很多市政忙著推動。（圖／市府提供）

侯友宜表示，他已經講了很多次，因為這段時間都在忙著各區行動治理，且還有很多市政工作在推動；他呼籲，請大家放心，他會按照節奏、時間，找出最適當的人來讓市政能夠不斷延續下去。侯友宜強調，大家不用著急，全力以赴把市政做好才是最重要的。

此外，針對新北市幼兒園又傳出不當管教事件，侯友宜則回應，每一個孩子都是心肝寶貝，對於不當對待絕不容忍，必須嚴懲。他也透露，教育局在第一時間接到通報後立即啟動調查，除了嚴格依法罰款以外，也將公告列管，加強不定期查察，對人員更嚴格核定。

