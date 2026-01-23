何時解除赴中「禁團令」？邱垂正：國人安全風險不可輕忽

陸委會主委邱垂正(左)主持小三通25週年座談後接受媒體訪問，針對是否解除「禁團令」，邱垂正說，國人前往中國的人身安全問題風險不可輕忽。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕陸委會主委邱垂正今天在金門表示，針對是否可能解除「禁團令」，目前國人前往中國的人身安全問題頻傳，而且都沒有緩解，風險不可輕忽！

國立金門大學舉辦「小三通」25週年未來展望座談會，會中有人提及「禁團令」未除，國人由金門循小三通至中國廈門轉往各地旅遊，龐大的人流在金門過境，還造成台、金空中航班一位難求，禁團令何時解除引發關注。

邱垂正說，政府一直很歡迎中國福建以外的人民到金門觀光，但目前為止，是中國方面設限；只要是小三通的旅客，政府是沒有分對象的，「歡迎各省分的中國人民都能來」。

至於是否可能解除「禁團令」？邱垂正說，所謂的禁團令，是指出團到中國大陸的一些限制，這個主管機關在交通部觀光署，不過，現在前往中國的人身安全問題頻傳，而且，這些人身安全的問題都沒有緩解。

他說，2024年全年國人赴中國失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例有55人，但到2025年就有221人，人數激增為4倍，風險不可輕忽。

至於何時恢復到「大三通」？邱表示，這需要兩岸相關旅遊單位針對兩岸的旅遊品質、旅遊安全、旅遊穩定性跟公平性坐下來談，確定業者、消費者及整個社會安全，甚至兩岸的互信都沒有疑慮，有保障之後，再來恢復兩岸的觀光交流；他強調，政府歡迎中國觀光客來台觀光的立場不變，恢復兩岸觀光交流的立場也不變。

