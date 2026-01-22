何時該考慮人工受孕？ 把握求子路上關鍵時機助你好孕





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】音樂人嚴爵一月報喜女兒平安誕生。回顧他與太太的求子歷程，從期待自然受孕，到最終選擇試管嬰兒療程，中間經歷無數次的希望與失落。嚴爵曾透露，太太在每次療程中都像在「過關打怪」，身心都承受極大壓力，這段話道出許多求子夫妻的心聲。對於正努力備孕的夫妻而言，到底什麼時候該尋求醫療協助？何時該考慮人工受孕？



把握不孕症黃金期評估時機點 失敗三次或高齡應轉試管嬰兒療程



根據醫學定義，夫妻在沒有避孕的情況下，維持規律性生活一年仍未懷孕，就符合不孕症的診斷標準。台灣目前約有一成的夫妻面臨不孕問題，其中「年齡」還是影響生育能力的關鍵因素。光田綜合醫院婦產科吳成玄醫師指出，35歲以下的女性建議可採自然同房並觀察一年，但35歲以上的女性若半年內未能成功受孕，就應該積極就醫檢查。對於38歲以上且有懷孕計畫的女性，建議立即諮詢生殖醫學專科醫師，因為卵巢功能會隨年齡快速下降，及早評估才能把握生育的黃金時期。

廣告 廣告



吳成玄醫師說明，人工受孕又稱為人工授精，是將經過篩選的優質精蟲直接注入子宮腔內，縮短精子游動距離，提高受孕機率。這項技術適合輸卵管通暢、精蟲品質達到一定標準的夫妻，每次療程的成功率約為20％。療程中會使用排卵藥物或排卵針劑刺激卵泡生長，透過超音波監測卵泡發育，在最佳時機進行精蟲植入，整個療程約需2至4週，連續嘗試3次人工受孕仍未成功，或是遇到女性年齡超過35歲、卵巢功能低下、輸卵管阻塞等較複雜狀況，就會建議轉為試管嬰兒療程，因為試管嬰兒的成功率可達50％至60％，還能針對特定不孕原因提供解決方案。



把握治療時機 選擇適合方式



面對不孕問題，夫妻雙方都需要接受完整評估，包括精液檢查、卵巢功能檢測、輸卵管攝影等基礎檢查，才能找出真正的原因。吳成玄醫師提醒，除醫療介入，保持規律作息、均衡飲食、適度運動、避免菸酒，以及調適壓力，都有助於提升精卵品質。每對夫妻的身體狀況不同，適合的療程也各異，與專業醫師充分討論，選擇最符合自身條件的方式，才是通往好孕的正確途徑。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期