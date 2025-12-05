何時請辭選新北？蔣萬安急喊「考慮我」 李四川：他盼我把輝達工作做好

記者陳思妤／台北報導

民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，但國民黨、民眾黨人選未定。台北市副市長李四川鬆口參加初選的意願，但當民進黨台北市議員張文潔在議會追問何時請辭時，台北市長蔣萬安則是跳出來說，「考慮一下我市長的心情好不好」。對此，李四川今（5）日再被問到請辭時間點時表示，蔣萬安原則上希望他能把輝達的工作做好，要在農曆過年前簽約，在明年6月能夠開工。

李四川今天接受媒體聯訪時被問到，昨天在市議會被問到請辭時間點，市長說要考慮他的心情，市長心情如何？李四川表示，他跟蔣萬安現在最重要的工作還是輝達，要在農曆過年前簽約，希望在明年6月能夠開工，這大概是他們兩個現在最重要的工作。

李四川指出，他在哪個時候離開，當然蔣萬安心裡上、原則上是「希望我把這個工作做好」，輝達的工作絕對比選舉重要，應該是這個樣子吧。

媒體追問，市長有難過跟捨不得嗎？李四川直呼，不會啦，他和蔣萬安沒有談要去選舉，工作還是以市政為主，還是會努力把所有的市政做好。

至於民眾黨主席黃國昌也想選新北，希望何時把藍白合的規則訂好？李四川表示，尊重黨部，因為他也當過國民黨的秘書長，要遵照國民黨的機制。不過，他也坦言，目前國民黨副主席兼秘書長李乾龍還沒有跟他聊過，而他過去當秘書長時也沒有跟其他黨合作，跟他當時狀況不一樣，所以就按照黨的機制處理。

