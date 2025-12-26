何時鄭習會 鄭麗文盼明年上半年

國民黨主席鄭麗文26日指出，期待能在明年上半年前往大陸訪問，並強調若她去，會面對象就是習近平。（本報資料照片）

日前外傳國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平將於農曆年前後會面，遭到國民黨駁斥。國民黨主席鄭麗文26日接受廣播節目訪問時首度指出，由於明年下半年要忙於選舉，所以她期待能在明年上半年前往大陸訪問，並強調若她去，會面對象就是習近平，若沒有這樣的安排就不會赴陸。

鄭麗文於競選黨主席時，就已喊出致力達成鄭習會，而在鄭麗文當選黨主席後，習近平也發出賀電，當時鄭麗文回覆賀電就指出，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

鄭麗文昨接受廣播專訪，也首次透露「鄭習會」可能時間點，鄭麗文說，因為明年下半年要忙地方選舉，因此期待能在明年上半年赴陸訪問，隨後又謙虛說，但前提是「要看人家邀不邀我去」。

主持人追問，「所以這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？」鄭麗文說，「如果我要去的話」。主持人再問，「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭回應：「是的」。主持人又問，「是主席對主席的層級？」鄭連回數次「是的」。

對於有藍營名嘴建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文說，自己沒有去過廣東黃花崗，「這個建議也不錯」，她強調，各種時間的建議都有，她完全開放。

鄭麗文強調，兩岸的國共交流已經開始接觸，也開始在展開，談的不是領導階層的會面，但談及她的部分就是領導階層的會面。據了解，未來鄭麗文若訪陸，除北京外，南京中山陵也是預計行程之一。

主持人追問，在訪問中國大陸的同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文爽快地說，「我會去美國」，時間同樣是希望在明年的上半年，她還說，美國方面的邀請太多了，除了AIT，包括美國智庫、大學、僑界都有。