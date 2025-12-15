何晴生前鍾愛雪景 告別式兒憶母：北京初雪為她而下

大陸女演員何晴。（圖／中時資料照）

大陸資深女演員何晴於13日在北京安詳辭世，享壽61歲。消息曝光後迅速登上微博熱搜，影迷與演藝圈人士紛紛表達不捨。何晴以瓊瑤劇《青青河邊草》走紅，憑藉溫婉氣質與古典扮相，被譽為「古典第一美人」。她的告別儀式於今（15）日上午在北京舉行，親友、同業與粉絲齊聚送她最後一程。

根據陸媒《極目新聞》報導，今日上午10時30分起，悼念人士陸續進入會場，現場氣氛肅穆。大廳正前方懸掛著悼念橫幅，螢幕上不斷播放何晴生前的影像，她在畫面中神情溫柔、眉眼含笑，讓不少人紅了眼眶。與何晴相識多年的六小齡童、翁虹、唐國強等人也送來挽聯，表達對老友的深切追思。

廣告 廣告

何晴與前夫許亞軍育有一子許何，2001年出生，名字結合父母姓氏。告別儀式上，最令人動容的一幕來自何晴兒子回憶，母親生前特別鍾愛雪景，每逢下雪總會毛茸茸的衣服出門賞雪。而何晴離世當天，北京迎來初雪。許何深情表示：「在我心裡，這場雪就是為她而下的。」

據友人透露，何晴近年健康狀況反覆，曾罹患腦癌並一度復發，後來又傳出中風消息。曾與她合作《三國演義》的演員張山感嘆，初雪落下的日子，彷彿也帶走了一位溫柔的老友，留給世人的，則是永恆的銀幕身影與無盡的思念。

更多中時新聞網報導

YOUNG POSSE炒年糕 甜喊年年黏黏粉絲

李國超補辦喜宴 高欣欣圓夢披白紗

世足賽》首次三國合辦 跨國移動成挑戰