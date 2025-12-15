何晴驟逝今出殯！昔不倫許亞軍 「雙劈上位」情史曝

何晴日前病逝，過去與許亞軍的情史也被挖出。（圖／翻攝自微博）





中國大陸女星何晴憑藉瓊瑤劇《青青河邊草》走紅，更被封為「古典第一美人」。沒想到13日在北京病逝，享壽61歲，告別式在今（15）日上午舉行。何晴過去出演無數經典角色，死訊曝光後震驚演藝圈，過往與《許我耀眼》男星許亞軍的情史也被翻出。

何晴過去曾與演員劉威交往5年，過程中與已婚男星許亞軍合作《風荷怨》擦出愛火，雖然外界批評聲浪不斷，但女方不惜背負小三的臭名，許亞軍也選擇結束婚姻和何晴結婚，兩人在2001年迎來兒子出生。

不過這段感情並沒有持續太久，許亞軍希望何晴以家庭為重，然而女方無法割捨事業，因此婚姻僅維持2年，雙方在2003年和平離婚，孩子則是共同撫養。何晴後來與大9歲的演員廖京生再婚。



