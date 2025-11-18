何智達問客語認證與廚餘養豬 楊文科：不傾向禁廚餘養豬

竹縣議員何智達總質詢關心校園客語推動、廚餘處理等議題，希望客語扎根及成立統一蒸煮廚餘的機制。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣議員何智達十八日進行總質詢，關心校園客語認證、非洲豬瘟後續廚餘處理問題等，縣長楊文科及各局處均一一回覆。

何智達先以客語關心中小學推動客語認證事宜，他認為縣長很有心，不過學校在執行上會有困難，建議以社團方式進行，讓學生進入社團中，就能自然沉浸在客語情境中，讓學生不只是考試，而會靈活運用，也避免造成學校負擔。

楊文科表示，推動客語為縣府的既定政策，也是客家委員會的目標，客語認證在推動較困難的局處如消防局、警察局均達標，而全縣客家人口達到百分之六十七，學生人數有五萬一千人，通過認證目標訂在六千餘人，到今年十月卻僅有六百四十三人通過認證，推動狀況不如預期，因此才慎重看待，希望能落實政策。

因應非洲豬瘟的威脅，何智達也關心未來新竹縣是否會全面禁止廚餘養豬？若否，未來廚餘蒸煮該如何因應？何智達認為，過去全縣廚餘有八成進入養豬場，也降低廚餘處理負擔，因此他建議縣府未來於溪南、溪北各設立一處廚餘處理中心，以高溫蒸煮廚餘後再低價販售給養豬戶，既防堵廚餘成為防疫破口，也降低廚餘去化處理負擔。

楊文科表示，目前中央政策沒有明確的禁止或不禁止廚餘養豬，但他個人是不傾向禁止，因為廚餘養豬是慣行方式，以廚餘養大的豬也好吃，他認為非洲豬瘟為境外傳染，若能於國境把關，於國內發生疫情的可能性就會降低。至於成立統一蒸煮的機制，也會請相關單位好好研究。