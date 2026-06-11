何曉玫舞團攜手青年共舞陣頭美學 ６／２０屏東王船文化館登場

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國家文藝獎得主何曉玫率領的MeimageDance舞團，將於六月二十日下午在屏東縣王船文化館演出「默島進行曲2.0屏東篇」。（記者鄭伯勝翻攝）

（另開新視窗）

記者鄭伯勝／屏東報導

國家文藝獎得主何曉玫率領的何曉玫MeimageDance舞團，將於6月20日下午4時在屏縣東港鎮王船文化館推出「默島進行曲2.0屏東篇」，攜手屏東在地藝陣團隊及大專院校學生，以當代舞蹈語彙重新詮釋台灣傳統藝陣文化，共同為表演注入新能量。

藝術總監何曉玫推動「默島進行曲」計畫，融合台灣陣頭文化、祭典儀式，將傳統藝陣中的「跤步」轉化為當代舞蹈語彙，不僅呈現民間信仰與文化的生命力，也持續透過駐地創作、工作坊及社區參與等方式，實踐文化共振與在地共創，讓舞蹈演出走出殿堂，讓更多人感受舞蹈的核心。

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此次「默島進行曲2.0屏東篇」特別深入屏東田野，與國立屏東大學及臺南應用科技大學合作，帶領學生向新圍車鼓陣及萬丹後村大鼓陣等在地藝師學習，體驗車鼓陣與大鼓陣的步伐、節奏及陣形變化，感受傳統藝陣所承載的文化智慧與信仰精神。

近二十位學生經過兩個月來的學習體驗，將與專業舞者共同演出，把瀕臨失傳的車鼓陣、大鼓陣等民俗技藝轉化為當代舞蹈作品，展現傳統與當代交會的文化能量。

屏縣府文化處表示，屏東縣王船文化館除了是認識迎王信仰文化的重要場域，更積極透過展覽、表演藝術及文化交流活動，成為文化傳承與創新的實踐平台；此次「默島進行曲2.0屏東篇」演出，也呼應東港鎮的王船文化館推動無形文化資產保存與當代藝術對話的理念，讓傳統文化在不同世代與藝術形式之間持續發展，開創更多可能，邀請民眾屆時免費觀賞。