何曼希初登場《陽光女子》表現亮眼

《陽光女子合唱團》由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等女星主演。片中演員不同組合近期跑遍了北中南各大夜市進行宣傳，許多觀眾看到安心亞、苗可麗和新人演員何曼希都相當驚喜，爭相拍照簽名，甚至還向苗可麗討罵，場面熱鬧。

《陽光女子合唱團》第2周票房逆勢成長，11日累積到票房突破2700萬，與上周相比成長了118％以上，同時也有許多戲院增加了各廳的放映場次。片中何曼希儘管是新人，在眾多女星中依舊表現亮眼，讓許多觀眾留下深刻印象，23歲的她是首次演戲，先前受訪時曾表示，原本拍攝前很擔心，但實際和前輩們相處後，發現大家都很照顧她，也讓她學到很多。

映後更有許多感人故事陸續出現，有專門協助送養工作的觀眾看完電影深受感動，覺得劇中送養情節跟他的工作相似。導演林孝謙與編劇呂安弦更收到有觀眾透露，自己的父母都是犯人，過去從不會想去了解媽媽，但看完電影後，讓他想去了解媽媽。