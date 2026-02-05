何曼希首扛女一 對邱以太呼巴掌嚇壞

奇幻校園喜劇《無法計算的青春》近日開拍，由億萬票房導演林孝謙監製，李伯恩首度擔任電影導演，找來《陽光女子合唱團》怪物新人何曼希初挑大梁，與邱以太組成「青春CP」追愛，兩人第一天就上演巴掌戲，嚇得何曼希直呼：「很有罪惡感。」

《無法計算的青春》改編自同名小說，故事描述高中男孩青瀚意外獲得「看見世人積分數值」能力，與班上最低分的邊緣女孩春希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，逐漸被彼此吸引。

24歲的何曼希近期人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關，第2部電影就當上女主角，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」她這回飾演的春希性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光》的可愛樣貌。