何曼希《陽光女子》爆紅！首挑大樑「拍校園青春劇」 攜手他組CP追愛
記者王培驊／台北報導
柒拾陸號原子全新奇幻校園喜劇《無法計算的青春》近日開拍，該片由億萬票房導演林孝謙監製，綜藝《夜市王》李伯恩首度擔任電影導演，找來《陽光女子合唱團》怪物新人何曼希初挑大樑，與邱以太組成「青春CP」追愛。兩人片中是歡喜冤家，第一天就上演火熱巴掌戲，嚇得何曼希直呼：「很有罪惡感！」李伯恩導戲常即興增加笑料，也讓邱以太笑稱他是合作過最「腦洞大開」的導演。
奇幻校園青春電影《無法計算的青春》改編自同名小說，由好時光娛樂有限公司製作，集結《陽光女子合唱團》導演林孝謙、編劇呂安弦等堅強幕後班底，邱以太、何曼希、曾薀帆、姜勝勛共同主演。故事描述高中男孩青瀚意外獲得「看⾒世⼈積分數值」能⼒，與班上最低分的邊緣女孩春希成為奇妙搭檔，展開一場分數改造計畫，在追逐各自夢中情人的同時，逐漸被彼此吸引。
林孝謙表示電影在現實與奇幻之間遊走，有清純的悸動，也有青春必經的酸、甜、苦、辣，無法被精準計算的時刻，正是青春最真實也最動人的樣子。監製楊志光則非常感謝所有人的加入，相信這是一個非常有趣的故事。而首次執導電影的導演李伯恩說：「可以連續沉浸在一個故事幾個月是件非常幸福的事。」提及跟四位演員合作，他說自己很喜歡跟他們當朋友，為了讓拍攝更愉快更自然，開拍前還跟大家一起上表演課、打籃球跟唱 KTV。
男女主角找來新生代演員邱以太搭配超人氣新人何曼希，23歲的何曼希近期人氣高漲，IG飆速衝破22萬大關，第二部電影就當上女主角，她坦言：「說沒壓力是不可能的，擔心沒有姐姐們帶領會做不好，但我知道一焦慮就很難放鬆，所以不斷提醒自己順其自然。」她飾演的宋春希性格開朗、直來直往，將展現不同於《陽光》的可愛樣貌。
邱以太繼《成功補習班》、《夜校女生》再度穿上高中制服，飾演有特殊能力的吳青瀚，電影中與何曼希的「青春CP」屬成績後段班，相處就像歡喜冤家，一路鬥嘴打鬧，互動充滿火花，兩人首日對戲在圖書館，為了讀書醒腦要打巴掌，何曼希回憶：「那場戲很緊張，長這麼大沒真的打過人巴掌，之前《陽光》打是借位，這次要真打，瞬間其實很有罪惡感！」邱以太笑說：「拍完這場戲更拉近我們的距離，對戲時更相信對方。」
片中另一組校園風雲人物CP由曾薀帆、姜勝勛演出，曾薀帆參與過《聲林之王2》、女團選秀節目《菱格世代DD52》，擁有不少粉絲，這次跨領域當演員，詮釋校花林明臻，與姜勝勛飾演的曾子學配對，曾薀帆興奮又不安，表示：「第一次演電影，不像舞台上唱跳表演，要學會把情緒留在身體裡，而不是往外放，是我需要重新適應的地方。」姜勝勛則笑說子學很帥、有人氣，但自己私下比較像邊緣人，要把「自信感」演出來是最大挑戰。兩人也花了很多時間聊天認識彼此、對戲培養默契，戲外成為好友。
導演李伯恩過往執導MV經驗豐富，喜感十足的他，現場常即興加入笑點，也熱愛親自示範演出，林孝謙讚他才華洋溢，帶來很多令人驚喜的創作能量，邱以太笑說：「他是我遇過最『腦洞大開』的導演，每當抓到一個笑點，就能讓那個點放大跟實踐！」何曼希則表示每次都會被導演的新點子驚喜到，「他也像是我的定心丸，是很會說故事的導演。」
《無法計算的青春》由好時光娛樂有限公司製作，柒拾陸號原子股份有限公司、昕璟娛樂股份有限公司、HM Entertainment、KADOKAWA CORPORATION、聯合數位文創股份有限公司、合影視有限合夥、六六喜喜股份有限公司、好時光娛樂有限公司共同出品。楊志光、林孝謙監製，呂安弦、周良柔編劇，主要演員為邱以太、何曼希、曾薀帆、姜勝勛，客串陣容星光閃閃，包括丁寧、庹宗華、安心亞、錦榮、楊昇達等，電影預計農曆年前殺青。
更多三立新聞網報導
看華莎眼神超有愛！朴正民首談「名場面真相」 笑喊：只擔心她赤腳著涼
《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中
《哈利波特》跩哥馬份中國爆紅！反派逆襲成春聯主角 本人1舉動回應了
美聲天王將來台！竟邀「大咖女星同台合唱」 她身分曝光粉狂讚：太夢幻
其他人也在看
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
威力彩飆9.7億！28億得主1決定中大獎…台彩董座招了私下1買法
生活中心／綜合報導威力彩今（5日）晚間將再度開出獎號，頭獎上看9.7億元。台灣彩券董事長黃志宜也提醒民眾別錯過機會，他分享過往案例指出，曾有一名抱回28.7億元頭獎的幸運兒，差點就與大獎擦肩而過。當時夫妻倆到台北士林夜市逛街，原本沒有打算購買彩券，直到先生買了之後順口問太太要不要一起試試，沒想到正是太太買下的那張，最後幸運奪得頭獎。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
身價8億人瑞與看護結婚 律師：子女若有做1事 婚姻恐無效
台北市102歲王先生與69歲賴姓女看護登記結婚，家屬認為整裝事情刻意隱埋，且憂心身價8億元王先生的財產不保，日前在醫院門口上演搶人大戰。事件驚動警方介入，律師王至德表示，如果事件最後鬧上法院，判決結果可能會跟很多人想的不一樣。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。