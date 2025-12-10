何曼麗拜會管碧玲 暗船偵知合作推進 台加海事工作坊明年首登台

▲加拿大駐台北貿易辦事處何曼麗代表與海洋委員會主任委員管碧玲會談。

【記者 王雯玲／高雄 報導】加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）今（10）日下午首次以新任代表身分拜會海洋委員會主任委員管碧玲，雙方就海事安全、海洋保育、藍色經濟及明（115）年即將舉行之「台加海事工作坊」等議題交換意見，展現台加海洋合作在印太格局下邁向更制度化、系統化的新階段。

自加拿大於 2022 年發布《印太戰略》後，對我國的關注與支持日益具體，戰略中不僅明確支持台灣民主與台海和平穩定，更強調協助台灣提升整體韌性。今年 8 月，雙方正式簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，加方提供衛星影像分析平台，協助台灣強化對關閉 AIS 船舶、灰色地帶行動及匿名航跡船隻的偵知能力。在區域情勢日趨複雜之際，台加攜手提升海域情勢感知，成為共同維護印太海上秩序的重要行動，也是台加兩國今年海事安全合作的指標性成果。

此外，加拿大是近年全球海洋保護區擴增進展最迅速的國家之一，並在北極海洋研究及推動原住民共管的治理模式上，與海委會推動方向高度契合。海委會海洋保育署於113年赴加拿大拜訪漁業與海洋部（DFO），深入了解該國推動海洋其他有效保育措施（OECMs）的制度架構、實務流程及地方治理經驗，並據此完善台灣海洋 OECMs 子法草案的研擬。這些成果也促成台灣在今年 7 月《海洋保育法》正式施行時，成為全球首個在國家法制中明文納入海洋 OECMs 的國家。雙方均盼未來可在 OECMs 認定、海洋保護區管理、科技監測、社區參與及永續財務機制等領域，推動更多示範合作。

預計於明年首度在台舉行的「台加海事工作坊」將聚集兩國跨部會官方代表，針對海洋保育、海事安全、藍色經濟、航海安全、IUU 漁業與灰色地帶行動等海洋核心議題展開交流。此工作坊將作為雙方建立中長期海洋合作藍圖的重要平台，有助台加在印太區域共同展現更具政策前瞻性的合作能量，並強化雙邊長期合作的制度基礎。

台灣與加拿大同為海洋國家，皆以民主、多元與永續為共同核心價值。管碧玲表示，海委會將持續與加拿大深化在海域情勢感知、海洋保育、藍色經濟及國際海洋治理等領域的合作，攜手推動更開放透明、以科學為本的海洋治理模式。同時，台加也將在印太海域共同展現維護永續與安全的決心，為區域和平、穩定與繁榮形塑更堅實的合作典範。（圖／記者王雯玲翻攝）