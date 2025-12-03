何權峰批藍白惡修財劃法 影響高雄軌道等重大建設

市議員何權峰批評藍白兩次惡修財劃法，影響高雄軌道等重大建設。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員何權峰三日總質詢批評藍白兩次惡修財劃法，影響高雄軌道等重大建設，呼籲市府緊盯相關工程進度及捷運聯合開發，務必如期推動。

何議員說，藍白第一次修法導致中央挹注高雄財源大減一百七十四億元；二次修法則是強迫中央超額舉債。反觀行政院財劃法版本，高雄市統籌分配稅款、一般性及計畫型補助三項合計總額會是全國最高。

何議員說，財劃法惡修導致軌道建設補助減少一百零三億元，肯定市府籌措經費先行墊付廿五億元支付軌道建設費用，他也關心市府如何因應剩餘短缺經費，確保明年度軌道建設如期如質推動及捷運聯開案順利招商。

針對高雄火車站招商及周邊大都更計畫，何議員關切商業及旅館大樓、天棚下商業空間等招商情形，盼市府協助台鐵、高捷順利招商，帶動人潮。另盼針對站東宿舍和七十一期重劃進行妥適規劃。

何議員也期待市府調整商圈環境優化方向，集中經費重點式再造，重新打造三鳳中街，吸引車站外溢人潮。