何欣純中市建國市場掃街 4議員同行秀人氣

何欣純建國市場掃街，4位議員同行氣氛熱絡。（林弘笙攝）

民進黨2026年台中市長參選人、立委何欣純10日前往東區建國市場掃街拜年，率同黨市議員陳雅惠、鄭功進、黃守達、江肇國一同發送春聯，沿途與攤商、民眾寒暄互動，氣氛相當熱絡，展現基層人氣。

何欣純一行人走訪建國市場各攤位，向攤商與採買民眾祝賀新年，不時停下腳步聊天致意。過程中，一名攤商老闆娘一見到何欣純，熱情喊道「同學好久不見，妳終於來建國市場」，並上前擁抱致意，還拉著何的手高喊「何欣純凍蒜、何市長好」，現場氣氛歡樂。

何欣純受訪表示，建國市場是台灣具指標性的批發兼零售市場，她常說，一個城市最有特色、最能展現在地生活樣貌的地方就是市場，而建國市場正是台中最具代表性的指標市場之一，不僅歷史悠久、商品齊全，也吸引不少觀光客造訪，就如同台灣人到日本東京，會特地前往築地市場一樣。

何欣純強調，未來希望推動建國市場進一步邁向國際級觀光市場，充分發揮在地特色，走向國際，展現韓國觀光客眼中的「台灣感性」，讓建國市場成為韓國旅客來台必訪的市場首選；若她擔任市長，將加強與市場自治會合作，結合地方共同推廣，讓建國市場成為成為市場中的亮點。

