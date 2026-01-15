何欣純促舊鐵道活化變身海線觀光亮點 港區盈餘提撥回饋在地

立委何欣純與民進黨議員會勘台中港舊鐵道。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕為串聯台中港區觀光發展，立委何欣純15日視察台中港區廢棄多年的貨運鐵道，盼能仿照高雄模式活化改建為「觀光輕軌」，並說明台中港務公司盈餘分配回饋，及大型郵輪泊靠台中港迎客整備情形；民進黨市議員楊典忠、王立任等人坦言該計畫已爭取長達15年，卻在現任市府手中原地踏步，呼籲未來市長應落實「港市合一」，帶動海線發展。

何欣純偕同台中市議員楊典忠、王立任、曾威及施志昌，一同關心台中台中港區發展進行會勘。何欣純說，台灣港務公司每年都會依照公式、按比例將盈餘分配給港口所在的縣市政府，台中近幾年獲配3至6億元不等的盈餘提撥金額，全數進入市庫統籌。但近年台中海線人口逐年增加，港區周遭居民對各項基礎建設的需求日漸增加，紛紛表達回饋金應「取之地方、用之地方」。以新北市為例，新北市府每年將盈餘提撥部分固定成數直接分配給台北港周邊行政區，回饋港區周邊各項建設所需。

何欣純說，若入主市府，台中港分配台中市的盈餘，應參考各項回饋辦法，應有一定比例提撥給台中港所在周邊區域，供地方建設使用。

何欣純表示，台中港區臨港路有一段被遺忘、長達4公里的舊鐵路支線鐵軌，目前閒置在雜草堆間，建議能活化再利用，成功吸引遊客、活絡地方觀光產業，何欣純也促請台中港參考國外成功案例，積極規畫、以活化閒置的鐵軌，進而帶動台中海線發展。

台中港區臨港路有一段被遺忘、長達4公里的舊鐵路支線鐵軌，閒置在雜草堆間。(記者張軒哲攝)

