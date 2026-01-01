何欣純元旦台中海線健行 期許「市長換欣 台中大興」

立委何欣純今天前往海線健行。（何欣純服務處提供／李京昇台中傳真）

立委何欣純與民眾互動。（何欣純服務處提供／李京昇台中傳真）

立委何欣純和市議員楊典忠及立法委員蔡其昌清水服務處主任蔡基銘一同參加台中市清水勵學會元旦千人健行。（何欣純服務處提供／李京昇台中傳真）

2026年新年第一天，獲民進黨提名參選下屆台中市長的立法委員何欣純，從清水出發，登上鰲峰山觀景平台，俯瞰整個海線，期許「市長換欣，台中大興」，同時和市議員楊典忠及立法委員蔡其昌清水服務處主任蔡基銘一同參加台中市清水勵學會元旦千人健行，用運動健康迎新，祝福大家新年快樂。

何欣純說，台中升格已15年感受特別深刻，將規畫打造山、海、屯、市「區域均衡」的美麗大台中，無論交通便利性、觀光廊帶規畫、產業促進、街區繁榮、還是文教資源的配置，未來都有很大的建設空間。

何欣純表示，她是清水的媳婦，在台中市升格的前後對照下，感受特別深刻，特別選定在1月1日，新的1年、欣1年，充滿熱情希望的何欣純，繼續努力踏遍大台中、欣旺台中，新年第1天一早登上鰲峰山，跟市民朋友一起健行，就是要大聲跟鄉親說出山、海、屯、市各區一起進步，讓每一區都看得到改變、城市更加宜居，台中一定會更好。

