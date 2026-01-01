何欣純元旦回娘家爬鰲峰山 期許市長換欣、台中大興

何欣純爬鰲峰山向民眾問候。 圖：何欣純服務處/提供

[Newtalk新聞] 2026年新年第一天，台中市長候選人、立法委員何欣純從清水出發，登上鰲峰山觀景平台，俯瞰整個海線，期許市長換欣，台中大興。接著參加台中市清水勵學會元旦千人健行，用運動健康迎新，祝福大家新年快樂。

何欣純說，台中升格已15年感受特別深刻，將規劃打造山、海、屯、市「區域均衡」的美麗大台中，無論交通便利性、觀光廊帶規劃、產業促進、街區繁榮、還是文教資源的配置，未來都有很大的建設空間。

何欣純表示，她是清水的媳婦，在台中市升格的前後對照下，感受特別深刻，特別選定在1月1日，新的一年、欣一年，充滿熱情希望的何欣純，繼續努力踏遍大台中、欣旺台中，新年第一天一早登上鰲峰山，跟市民朋友一起健行，就是要大聲跟鄉親說出山、海、屯、市各區一起進步，讓每一區都看得到改變、城市更加宜居，台中一定會更好！

