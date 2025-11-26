何欣純出戰2026台中市長「有機會」？！卓冠廷指優勢在跨越藍綠、懂市政、在地比江啟臣勤勞！評「戰鬥力強」但全國知名度不高

為了備戰2026年九合一大選，民進黨中執會10月22日正式通過角逐台中市長提名人選，由立委何欣純參戰。對此，曾經擔任台中市政府新聞局長的民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今（26日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，何欣純是有機會勝選的，其優勢在於跨越藍綠、懂市政，且非常勤勞。不過，他也坦言，何欣純的全國知名度較低。

有關台中市長候選人，卓冠廷指出，大家都以為國民黨會派出立法院副院長江啟臣，而忽略了國民黨立委楊瓊瓔。他透露，從各方消息聽起來，楊瓊瓔會爭取參選台中市長的可能性是有的，「這就是我們（民進黨）的機會」。

廣告 廣告

卓冠廷分析，江啟臣與楊瓊瓔都是紅派，原台中縣區很多基層綁很緊，「但制度是一切，若國民黨最後用徵招的方式決定誰出戰台中市長，雙方都不會服氣」。節目主持人周玉蔻也點出，國民黨籍台中市長盧秀燕執政這8年來，其實有很多問題，直接打就可以了，「但何欣純全國知名度不夠高」。不過，周玉蔻說，何欣純夠純樸，「有點『地方蔡英文（前總統）』的感覺」。

對此，卓冠廷表示認同，並點出何欣純的優點，在於她可以在其選區拿到六成，將近七成的選票，「就是跨越藍綠」。卓冠廷續指，何欣純與江啟臣比較起來，「在地方一定比江啟臣勤勞」。

卓冠廷說，距離2026大選還有一年時間，何欣純很可能會給大家驚艷的表現，「她戰鬥力很強」。卓冠廷表示，要備戰台中市長，除了個人形象與打盧秀燕以外，還需要懂市政，「而何欣純當年是最高票台中市議員，她非常在地，且盧秀燕很多爭議，都是發生在何欣純的選區，包含豬瘟、垃圾山等等」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、江啟臣臉書、何欣純臉書、楊瓊瓔臉書）

更多放言報導

蘇巧慧表態「當新北市長會普發現金」！卓冠廷讚「殺球得分」：國民黨執政的新北市府還要繼續背離民意嗎？

民進黨發言人卓冠廷挺林岱樺道歉了「不會再表態」...周玉蔻轟「派系其他人呢」：林佳龍何時道歉、王義川還再凹？