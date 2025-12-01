何欣純助母校成功國中改善校舍 盧秀燕：師生居民都受惠 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市大里區成功國中，因老舊校舍需整建，台中市政府編列經費並爭取中央補助，共斥資逾3.1億元整建校舍，並興建活動中心暨公有地下停車場，今（1）日上午舉行啟用典禮。台中市長盧秀燕表示，市府整合學校與地方需求，讓學校多項建設升級改善，不僅師生受惠，地方居民的需求也一次滿足。

盧秀燕說，市府近年持續推動校園硬體升級，台中市學校具備禮堂的比例已由5成提升至8成，未來將持續推動。大里地區已有3所學校同步增建停車場，減緩當地因人口增加而面臨的停車壓力。

廣告 廣告

盧秀燕特別感謝民代與在地里長的協助，也感謝中央補助，減輕市府財政負擔。她強調，市府會持續把教育建設做得更好，讓台中市的孩子在更完善的環境裡面學習成長。

何欣純助母校成功國中改善校舍 盧秀燕：師生居民都受惠 7

立委何欣純表示，成功國中是她的母校，非常了解母校缺乏室內集會場域，全校活動課程安排僅能利用運動場及風雨操場，礙於氣候因素，孩子的畢業典禮不是冒雨淋成落湯雞、就是搭棚克難辦理，對全校師生、家長都相當不便。

何欣純說，成功國中創校40年來遲遲沒有活動中心，畢業典禮、大型活動只能在操場或搭棚舉行，受天候影響極大，地下停車不足更成為鄰近社區與學校的長期問題。為改善校園設施設備，她2019年起多次邀集教育部、公路總局、市府教育局、交通局等單位到學校會勘，爭取將活動中心與地下停車場納入中央補助計畫。

「爭取經費的任務成功達標。」何欣純指出，本次工程總經費3.1億元，其中中央補助7660萬元、市府自籌2億4027萬元，讓多年期待的校園空間改善真正落成啟用，完成校舍、活動中心與地下停車場等三合一多功能空間全新升級。

台中教育局長蔣偉民表示，此案自111年開工，於114年完工啟用，新的校舍與活動中心一樓規劃為舉重、室內籃球場、羽球及桌球等運動課程場地，亦作為全校集會與展演空間，二樓則規劃為3間一般教室，並配置體適能、家政、表演藝術、童軍及跆拳道教室各1間；地下一樓為公有停車場共90格車位，紓解周邊停車需求。

照片來源：台中市政府、何欣純辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

非洲豬瘟防疫損失補助至12月10日 台中經發局：逾期不受理

盧秀燕最新民調滿意度逾6成 廖偉翔：做好市政就是2026最佳助攻

【文章轉載請註明出處】