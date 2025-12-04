何欣純只是砲灰？郭正亮曝綠2026「根本沒在想台中」：這縣市才是玩真的

台中市長2026大選，民進黨提名立委何欣純出戰，國民黨則面對接班壓力，立委楊瓊瓔率先宣布參選，外界呼聲最高的立法院副院長江啟臣則尚未表態，是否採取初選或徵召引起關注。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》直言，其實民進黨根本沒有認真在想台中選舉，因為基本上就不覺得會贏，在另外一縣市才是玩真的。

​郭正亮表示，他還是看好江啟臣能夠穩拿台中市長，而與楊瓊瓔也不一定要打初選，國民黨可以用內參民調來徵召處理，且根據11月的匯流民調，江啟臣跟以43.9%領先何欣純的25%，差距相當大，「我覺得何欣純沒有那麼強，不是（前台中市長）林佳龍那個級別的。」



​郭正亮提到，至於上次代表民進黨出選台中市長的立委蔡其昌，「他是敗到連自己都有點不好意思」，當過立法院副院長的人不應該輸成這樣，且蔡其昌的敗選讓何欣純也會怕，因為他們兩人都是新潮流的。「如果蔡其昌都輸成這樣了，那何欣純妳的贏面是靠什麼？」

郭正亮直言，坦白講，他覺得江啟臣在台中十拿九穩，「其實民進黨沒有在想台中，他們想的是新北！」綠營甚至連桃園跟台北都沒有真正在想，就是用立委王義川等人鬧一些擦邊新聞而已，其實沒有任何人覺得會贏。

郭正亮強調，可是新北市不一樣，「新北市我認為民進黨是玩真的」。

