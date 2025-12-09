何欣純台中「市政辦公室」選在這區 訪百歲嬤跋感情

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨於10月率先公布綠委何欣純參選台中市長，近兩個月來，何欣純持續走訪29個行政區，團隊在南屯區設置「市政辦公室」，延攬優秀人士組成最強服務團隊，12月底就會向所有市民「開箱」，邀請各界多來辦公室走動提供市政建言。

何欣純獲民進黨提名後持續勤走基層，由「南屯大叔」、前民進黨議員張耀中，及大同里長游月珠陪同拜訪103歲人瑞「阿玉姑」，「阿玉姑」稱讚何欣純人漂亮、問政一流，換跑道選台中市長若順利當選，真是台中人的福氣。

何欣純說，市政辦公室位置就選在南屯，延攬優秀人士組成最強團隊為台中市民服務，目前已經開始試營運，12月底會向所有市民「開箱」，邀請各界多來辦公室走動。

「阿玉姑」耳聰目明、健步如飛，鼓勵何欣純，兩人彷如近親，何欣純表示，辦公室團隊定位後會按照她的腳步，告訴市民如何引領台中市進步發展、欣欣向榮，一定會讓所有市民朋友知道、肯定並選擇她才是台中未來4年最好選擇。

