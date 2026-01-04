何欣純啟動首場廟口座談 綠議員大讚「最強母雞，每次選舉都贏」

民進黨台中市長參選人何欣純(中)，由民進黨議員江肇國(左)及昇平里長蕭行凱陪同啟動廟口座談。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立委何欣純上午至西區昇平福德祠，啟動首場廟口座談，當地民進黨議員江肇國以「最強母雞，每次選舉都贏」，盛讚何欣純曾在2012年立委選戰擊敗國民黨主席鄭麗文，毫無疑問是選戰最強母雞，將帶動議員、里長選舉，何欣純在場高喊當選後普發現金「市長換新、台中創新」。

「市長換新、台中換新、普發現金」，何欣純上午在西區舉辦第一場廟口「欣欣向榮，傾聽市民心聲」座談，由議員江肇國、昇平里長蕭行凱陪同，與上百名里民座談，里民提出普發現金、補助老人健保及中捷設站需求，何欣純逐一回覆，並稱人民聲音需求都要排第一，當市長要會做事、肯做事。

廣告 廣告

國民黨中央傳出1月16日將協調立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔參選一事，對此，何欣純說，按照自己步伐，其他政黨是他們家務事，最重要是得到市民認同，及早佈局啟動爭取時間機會讓市民信任，讓大台中更好。

江肇國說，市長(何欣純)是最好的母雞，是議員及里長堅強可靠母雞，藉由基層座談了解民意，當選後化成為市政牛肉，何欣純接續表示，會跟議員多辦幾場廟口座談，拉抬議員及市長選情，「新的我們，能夠為台中做更多事」，讓大家更安心，肯做事的團隊贏取市民肯定。

民進黨台中市長參選人何欣純(中)啟動廟口座談。(記者黃旭磊攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

自由說新聞》中共爆沈伯洋「工作地點」網神回！藍委發言翻車挨酸：第五縱隊？

誰來選彰化市長？民進黨拋兩方向「議員」、「社會賢達」

綠委連署提案修「兩岸條例」！改「台灣與中華人民共和國」、刪除「國家統一」

