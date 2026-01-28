何欣純喊別讓台美關稅「延審」 江啟臣：依法必須送立院

立法院副院長江啟臣前往東勢市場掃街贈送春聯。（李京昇攝）

民進黨立委何欣純今天指好不容易跟美方談定關稅15％、不疊加，希望立法院副院長江啟臣不要把「嚴審」變「延審、歹戲拖棚」，甚至讓台美關稅出現變數。江啟臣今天受訪指出，依《條約締結法》規定，只要是對外洽簽、攸關國家利益的協議，都必須送立法院審議，這是法律要求國會的義務。

將代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純表示，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15％、不疊加，江啟臣副院長第一時間跳出來，卻是帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」，當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

江啟臣今天前往東勢市場掃街贈送春聯，針對何欣純質疑，江表示，立法院至今仍未收到與台美關稅談判有關的協議文本，且依《條約締結法》規定，只要是對外洽簽、攸關國家利益的協議，都必須送立法院審議，這是法律要求國會的義務。

江啟臣說，現在外界只聽到行政部門提到「關稅不疊加」、稅率15％等廣泛的說明，但包括實際適用項目、對各產業的影響評估、市場開放程度，以及未來赴美投資的項目與金額，都還有待更完整、更清楚說明。

他強調，依法審查是要讓人民清楚知道談判結果對台灣產業與經濟的實際影響，有利與不利的地方，政府是否需要調整政策，並提出具體配套，降低衝擊、協助產業轉型升級。

