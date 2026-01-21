何欣純喊普發現金 盧秀燕籲先滿足這條件

▲台中市議員江和樹要求盧秀燕評估普發現金，強調市民的心態是「怨無不怨少」。（圖／江和樹提供，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 綠委何欣純前天當著台中市長盧秀燕的面，表示若她當選市長，將普發現金給台中市民，普發現金議題再度引起討論。民眾黨市議員江和樹今問，盧秀燕剩不到一年的任期，是否可能普發現金？盧秀燕一改以往「只要有錢誰不想發？」態度，強調若中央依照國民黨版《財劃法》給地方經費，那就有機會。

何欣純喊出「上任後普發現金」，在地方形成話題，江和樹今（21）日在議會臨時會質詢時，指竹市、嘉市、澎湖和嘉縣部分鄉鎮已宣布普發現金，藍綠白執政縣市都實施了，台中不能只宣布營養午餐免費，畢竟不是每個人都有小孩。他強調市民心態是「怨無不怨少」（有總比沒有好），市府應該衡量財政，在市長最後幾個月任期拚拚看。

盧秀燕答詢時再度端出「有錢誰不想發？」的說法喊窮，她指出今年中央減少對台中的補助157億元，市府還在為營養午餐發愁，可能要舉債才有辦法實施。接著她話鋒一轉，表示若中央能按照國民黨版《財劃法》給台中幾百億，「那就有機會」。

民進黨團總召周永鴻表示，民進黨團早在去年就提案普發現金，國民黨團與民眾黨都反對，現在何欣純喊了，覺得勢頭不對才重啟議題，民眾黨若認真，就該正式提案，不要只是做秀。盧秀燕也該盡快處理，不要像營養午餐，等台北市長蔣萬安說了才要跟；更不要等江啟臣也開出「當選後普發現金」政見才有動作。

國民黨團書記長李中認為，台中市跟全國一樣，都在等待《財劃法》幫地方增加預算，即使得償所願，有的議員希望營養午餐全面免費、有的希望增加各種建設預算，最後還能剩下多少錢普發現金，應交由中市府量力而為。

