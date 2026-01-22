何欣純喊當選市長普發現金 楊瓊瓔回批「把錢拿回台中」最重要

藍委楊瓊瓔(中)下午到黎明黃昏市場拜票，爭取黨內台中市長提名。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨中市長人選「姐弟爭」陷入僵局，對手民進黨台中市長參選人何欣純表示，要「盧市長不發的，何欣純來發」，承諾當選台中市長後要普發現金。藍委楊瓊瓔回應說，尊重何欣純看法，不過，財政收支劃分法大家都有共識，「台中隊不分藍綠白，趕快把錢拿回台中」才是最重要。

何欣純今天強調，新竹市、嘉義市都已要普發現金，台中市民「怨嘸不怨少」，呼籲盧秀燕市長協助溝通台中6名國民黨籍立委，支持理性務實排審總預算，因為總預算沒過、中央補助怎麼下得來台中呢？她再次承諾，「盧市長不發的，何欣純來發。」

廣告 廣告

楊瓊瓔今天下午4時半至南屯區黎明黃昏市場拜票，楊瓊瓔說，歷任縣市首長還有中央主政者，很多人都說財劃法要調整，台中隊要趕快不分藍綠白，趕快讓統籌分配款法制化財源回歸，讓中央通過立法並執行「把錢拿回台中」才是最重要。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍營中市長姊弟爭》支持者網路開戰 江啟臣籲理性 楊瓊瓔稱感情好

姐弟爭接棒盧秀燕 楊瓊瓔：一切尊重黨中央機制

政院拍板國民年金給付調高到5000元 176萬人受惠

｢第一人稱｣視角還原黃國昌攜出機密資料現場 記者只花18秒...翻拍7張

