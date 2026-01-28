何欣純喊話別讓台美關稅嚴審變延審 江啟臣：依法送審立院

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長選戰提前「開打」？民進黨立委何欣純表示，台灣好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，希望立法院副院長江啟臣不要把嚴審變延審，「歹戲拖棚」，甚至讓台美關稅出現變數，江啟臣則透過臉書回應表示，依《條約締結法》規定，只要是對外洽簽、攸關國家利益的協議，都必須送立法院審議，這是法律要求國會的義務。

代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純表示，台灣談判團隊好不容易跟美方談定關稅15%、不疊加，立法院副院長江啟臣第一時間跳出來卻是帶頭喊聲要「嚴審」、「扮黑臉」，當然可以、也尊重，只是大家都想知道，江副院長所謂的嚴審、是要怎麼「嚴」？黑臉要怎麼扮？又是想要扮給誰看呢？

爭取國民黨提名參選下屆台中市長的江啟臣，今天前往東勢市場掃街送春聯，對此表示已在臉書回應，他表示，立法院至今仍未收到與台美關稅談判有關的協議文本，且依《條約締結法》規定，只要是對外洽簽、攸關國家利益的協議，都必須送立法院審議，這是法律要求國會的義務。

江啟臣說，外界目前只聽到行政部門提到「關稅不疊加」、稅率15%等廣泛說明，但實際適用項目、對各產業的影響評估、市場開放程度及未來赴美投資的項目與金額，都還有待更完整、更清楚說明。

江啟臣強調，依法審查是要讓人民清楚知道談判結果對台灣產業與經濟的實際影響，有利與不利的地方，政府是否需要調整政策，並提出具體配套，降低衝擊、協助產業轉型升級。

